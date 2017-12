Grindsteds gamle posthus sælges

- I forbindelse med, at der er en faldende brevmængde, skal vi af med nogle huse. Det skal vi for at samle terminalerne i nogle større enheder og opnå nogle stordriftsfordele, fortæller Tommy Hundevad, som er distributionschef hos PostNord.

Medarbejdere følger med

Fredag den 19. januar vil være den sidste dag, hvor PostNord har medarbejdere på adressen i Grindsted. Den efterfølgende mandag vil de møde ind på deres nye arbejdspladser.

- Alle de medarbejdere, vi har i Grindsted, er i forbindelse med lukningen af det hus blevet tilbudt arbejde i et af vores andre huse. Størstedelen af medarbejderne flytter med til Esbjerg, hvor vi har et af de nye og moderne huse, og så vil der være nogle få stykker, som flytter med til Vejle, og et par stykker, som flytter til Kolding, siger Tommy Hundevad, som slår fast, at ingen medarbejdere bliver afskediget som følge af lukningen af Grindsted Posthus, og at alle medarbejdere selv har fået lov at vælge, hvor de fremadrettet vil have deres arbejdsplads.