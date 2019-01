Grindsted: Grindstedværkets tidligere rensningsanlæg på Kolstrupvej 55 skal kortlægges. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Rensningsanlægget er under mistanke for at have lækket forurenende stoffer i driftsperioden fra 1974 og frem. Derfor bliver det kortlagt som muligt forurenet. I 2010 varslede regionen for første gang om en kortlægning af området, men vurderede dengang, at der manglede stærke nok beviser til at gennemfører kortlægningen.

- Virksomheden meddelte os dengang, at de hverken havde kendskab til spild eller utætheder, og ej heller kommunen havde oplysninger, der gjorde det muligt at kortlægge området som forurenet, forklarer Jørn K. Pedersen, civilingeniør i Vand og jord-afdelingen i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

Da Grindstedværkets nuværende ejer, DuPont, har planer om at lukke rensningsanlægget for at bruge det kommunale spildevandsanlæg instedet for, skal der laves et såkaldt nedlukningstilsyn.

- Det er i den forbindelse, at de "nye" oplysninger om mindre revnedannelser i et bassin på rensningsanlægget tilbage i 1980'erne, er kommet frem, skriver regionen i pressemeddelelsen.