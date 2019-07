Grindstedborger vil bevare forfalden bygning i Borgergade

Grindsted: Når Karin Berg, leder af Grindstedarkivet, går forbi Borgergade 17, bliver hun altid lidt trist til mode over forfaldet. Bygningen stammer fra dengang, Grindsted voksede eksplosivt fra hedelandsby til stationsby på grund af jernbanen. Dengang var Grindsted et handelscentrum. I dag står mange butikker tomme, stueetagen i Borgergade nummer 17 er ingen undtagelse. Her var i mange år boghandel, men nu har lokalerne været tomme i adskillige år.

Karin Berg nøjes dog ikke med at sukke over tingenes tilstand. Hun vil gøre noget.

- Det er et smukt hus, som fortjener at blive renoveret. Det er et af de første "borgerhuse" i Grindsted. Det var her, fotograf Hans Lund havde forretning og atelier, og alene af den grund er det værd at bevare. Hans Lund har jo i høj grad har været med til at give Grindsted sin identitet. Det kan ikke nytte at have sådan en ruin liggende i hovedgaden, siger hun.