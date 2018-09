Grindsted tog godt imod bokserne på Torvet

Andre foreninger

Flemming Tiro Lund håber, at flere andre foreninger vil følge trop og vise noget af det, de laver, frem.

- Det er jo ikke en turnering eller et stævne. Vi giver bare noget tilbage til byen på den måde. Det synes jeg, at vi alle har et ansvar for, siger han.

Flemming Tiro Lund opfordrer også Grindsted Handelsstandsforening til at række ud mod foreningerne og invitere dem.

Boksetræneren er i hvert fald selv åben overfor at gentage succesen.