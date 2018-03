Grindsted søger hjælp til bymidten hos Realdania: - Vi har brug for ekspertviden

Handlen i Grindsted er ikke, hvad den var engang. Billund Kommune har brug for en overordnet plan, og her kan støtte fra Realdania være en hjælp. Arkivfoto: John Randeris

En ansøgning til Realdania kan være med til at løfte Grindsteds centrum ind i fremtiden. Det er håbet i Billund Kommune, som selv er klar med millioner på at udvikle bymidten. Man mangler bare en overordnet plan.

Grindsted: I øjeblikket går man spændt på rådhuset i Grindsted og venter på svar på en ansøgning til Realdania. Realdania har sat millioner af til et projekt, hvor Billund og 13 andre kommuner har kunnet søge støtte til at udvikle deres hovedbyer - med fokus på at styrke bymidten som samlingspunktet for byen og for området. Svaret skulle været kommet sidst i marts, men er udsat 14 dage, så det nu bliver midt i april. Grindsted har brug for fra Realdania, for byens identitet som hovedby er udfordret. Det fremgår af Billund Kommunes ansøgning. I første omgang søger kommunen om 725.000 kroner, som skal bruges til en helhedsplan for bymidten. Kommunen, handelsforeningen og andre har gennem flere år arbejdet med forskellige tiltag, men har nu erkendt at man har brug for inspiration - og midler - udefra. Støtter Realdania Grindstedprojektet, skal Billund Kommune selv lægge det samme beløb. Derudover har kommunen sat 10 mio. kroner af til arbejdet med "Grindsted - fremtidens handelsby" de kommende år.

Sagen kort En række forslag, til hvordan man sikrer Grindsted en fremtid som handelsby, er formuleret af arbejdsgrupper på tværs af Billund Kommune, Grindsted Handelsstandsforening og Billund Erhvervsfremme. Billund Byråd har over de næste år afsat 10 mio. kroner til projektet og nu også bedt Realdania om hjælp.Arbejdsgruppen har blandt andet været på inspirationsbesøg i byer Aabenraa og Tønder.Legeområdet i Vesterbrogade er det første synlige resultat af arbejdet.

Brug for eksperter - Vi kan alle sammen få øje på de tomme butikker. Spørgsmålet er, hvad vi skal stille op. Her er penge næsten det mindste af det. Vi har brug for ekspertviden. Vi har brug for nogen, der kan fortælle os, hvad vi stiller op, så vi ikke mister byen, siger borgmester Ib Kristensen (V). I ansøgningen lægger planchef Anette Kold ikke fingrene imellem, og det sætter Ib Kristensen pris på. - Det er det, der er med til at få os til at få øjnene op for de reelle problemer. Man kan jo ikke gøre noget, før man har erkendt, at der virkelig er et problem, siger han.