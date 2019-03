Grindsted skal også have ny læge

Blandt mulighederne overvejes der, at Martin Andersen overtager ansvaret for klinikken, mens Jette Solevad fortsætter i huset på deltid sammen med en anden læge.

Senest 1. september stopper læge Jette Solevad i Grindsted med at arbejde på fuldtid, da hun fylder 71 år i løbet af sommeren. Det er endnu ikke afklaret, om hun går på pension, eller om hun fortsætter på deltid i "Lægerne Vestergade 27", hvor hun har praksis sammen med Martin Andersen. Under alle omstændigheder skal der findes ekstra lægehjælp.

Regionen overtager til maj

Hvis klinikken ikke er solgt eller overdraget til en anden læge senest 1. maj, overtager Region Syddanmark automatisk ansvaret for klinikken.

Ligesom med praksissen i Billund vil regionen sætte Grindsted-praksissen til salg landsdækkende og sideløbende gå i gang med at forberede et udbud af klinikken til private leverandører. Her er regionen dog mere pessimistisk i forhold til muligheden for at finde en familielæge.

- Det kan godt være kritisk i Grindsted. Der er ikke så mange læger, der har vist interesse for Grindsted som Billund. Lokaleproblemerne er også værst i Grindsted, siger Ulla Krogh Jessen fra Region Syddanmarks rekrutteringshold.

Ligesom i Billund vil der også senest i slutningen af maj være en afklaring på, hvad der kommer til at ske med lægedækningen i Grindsted.