Grindsteds håndbolddamer sigter efter bedre halvdel i 3. division

Pendleret tilført

Oprykning er naturligvis altid et håb, men ifølge træneren ville det være et unødigt pres at lægge på spillernes skuldre. Hun er dog ikke i tvivl om truppens talent.

- Vi har fået tilført unge kræfter, og holdet er både homogent og godt besat på alle pladser, siger hun.

Samlet set vurderer Vibeke Andersen således, at truppen har større potentiale end i sidste sæson. Basen er lokalt forankret, men med en håndfuld spillere, som pendler fra Kolding, Vejle og sågar Aarhus.

- Vi har fået tilknyttet to medicinstuderende i Aarhus med rødder i henholdsvis Billund og Grindsted, som har spillet for os tidligere. Jeg synes, det er ret flot, at de vil pendle herned for at træne, siger hun.