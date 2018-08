Grindsted-rytter misser VM-deltagelse på grund af en regnefejl

- Det er fair nok, at der begås fejl, men så burde de i det mindste informere os om det en uge eller to senere. De har jo i forvejen vores kontaktoplysninger, siger han.

- Vi havde alle regnet med, at han skulle deltage, og klubben var indstillet på at hjælpe ham så meget som muligt, så det er selvfølgelig en stor skuffelse for ikke mindst ham selv, siger formand i Grindsted Cykel Motion Svend Lavstsen

Som den eneste deltager fra Grindsted Cykel Motion fik Sune Boelskifte via en 14.-plads i sin aldersgruppe kvalificeret sig. Eller det troede både han og den lokale cykelklub i hvert fald, lige indtil han selv aktivt forsøgte at melde sig til og fik afslag.

Grindsted: Sidst i juni stod Grindsted for én af kvalifikationerne til det verdensomspændende cykelløb for ambitiøse motionister, Gran Fondo, hvorfra de bedste ville få billet til det store finalestævne i den italienske by Varese.

Dermed kom nogle ryttere i klemme, og blandt andre Sune Boelskiftes 14.-plads i rækken for de 45-49-årige viste sig ikke at være nok, da man skar ned fra 17 til 11 finalister.

- Siden fulgte jeg op og fik, igen helt kort, at vide, at det nu lå hos UCI. Det er alt, hvad jeg har hørt fra dem.

- Jeg synes, at unionen har været lidt arrogant, siger Grindsted-rytteren, som først selv skrev til unionen og fik én linje retur på mail om, at de gjorde, hvad de kunne.

Dropper Grand Fondo

For at rette op på fejlen forsøgte DCU efterfølgende at få lov til at uddele wildcards til de ramte ryttere, men ifølge Morten Anderson ønskede UCI ikke at ændre i deres regelsæt på grund af fejl begået af den danske union.

DCU har stået for at arrangere en kvalifikationsafdeling både i 2017 og i år samt finalen i 2015, men der er på baggrund af årets rodede forløb ikke udsigt til flere af slagsen på dansk grund.

- Vores opgave er at være gode arrangører, men i år har vi ikke kunnet stå inde for det og ønsker ikke risikere at skabe yderligere frustrationer over os som organisation, siger han.

Sune Boelskifte kommer således til at køre noget længere, hvis han igen vil forsøge sig i et kvalifikationsløb.

- Jeg var med for første gang i år, fordi det blev afholdt i min by, men jeg kunne sagtens forestille mig at prøve igen, men det kommer an på arbejde, familie og afstanden til løbet. Jeg kan ikke nødvendigvis smide alt, hvad jeg har i hænderne, for at deltage, siger han.