Grindsted midtby har fået nyt spisested: Alle Tiders Café er åbnet

Onsdag åbnede Alle Tiders Café i Nørregade i Grindsted. Her skal alle føle sig velkomne. Indehaver håber, at cafeen kan være med til at trække flere folk til byen. Første åbningsdag blev dog kort, it- og kassesystem gik ned.

- Vi er rigtig kede af, at folk skulle komme til en lukket dør og har haft travlt med at ringe rundt til alle dem, der havde bestilt bord til onsdag aften. Vi håber, de har lyst til at komme en anden dag, siger Dorthe Eienstrand Christensen.

- Vi kunne ikke tage imod penge eller skrive bestillinger på andet end små håndskrevne lapper. Det duede bare ikke, så vi har valgt at tage konsekvensen og holde lukket resten af dag, sagde Dorthe Eienstrand Christensen, der sammen med sin mand Johnny Højmose Christensen står i spidsen for den nye café.

- At maden er god er en selvfølge. Vi vil også gerne have et sted, hvor det er hyggeligt at komme, så man får en god følelse, når man træder ind. Vi vil være rummelige og imødekommende, så alle føler sig godt taget imod, siger Dorthe Eienstrand Christensen.

- Og kunderne i dag har givet 7 ud af 5 mulige stjerner til vores kaffe. Det er vi rigtig glade for, lyder det fra caféindehaveren, som glæder sig til at åbne igen torsdag.

De 16 gæster, som nåede at blive betjent i cafeen, onsdag formiddag, fik lov at smage den kaffe, som er noget af det, cafeen vil satse på.

- Vi er et team. Alle har en opgave, og alle er vigtige og skal føle, at de gør en forskel, siger hun.

Dorthe Eienstrand Christensen fortæller med et grin, at hun har ry for at være en hård, men retfærdig chef, som også lægger vægt på, at alle medarbejdere trives og synes, det er sjovt at gå på arbejde

Ikke som de andre

Undervejs i processen har Dorthe Eienstrand Christensen været rundt ved byens andre spisesteder. Både for at snakke med kommende kolleger og for at sikre sig, at Alle Tiders Café har noget andet at byde på end de andre.

- Det vigtigste er, at vi får folk trukket ind i Grindsted midtby, og så skal vi alle have noget forskelligt at byde på, mener den nye caféejer.

Undervejs i forberedelserne har hun fået god hjælp af Lucullus-ejer Morten Andersen til at se på køkkenindretning og menukort. Sammen med bager Jørgen Fuglsang, der leverer brød til cafeen, vil hun også se på, hvordan cafeen - på sigt - kan servere lækker mad for gæster, der ikke kan tåle gluten og laktose.

Dorthe Eienstrand Christensen og Johnny Højmose Christensen har også pølsevognen på Torvet. På grund af caféåbningen holdt den lukket tirsdag og onsdag, men vil være på sin plads på Torvet igen torsdag klokken 11. Og det er svigersønnen Niklas Eienstrand, der står bag disken der.

Alle Tiders Café åbner igen torsdag klokken 10.