Grindsted i tv mod mestrene fra Fjelsted

Grindsted: Onsdag aften er der for første gang i denne sæson mulighed for at se speedway direkte i tv fra Grindsted. Det sker, når TV2 Sport fra klokken 18.15 blænder op for ligamatch mellem hjemmeholdet og mestrene fra Fjelsted, og det glæder Grindsteds holdleder Claus Bjerregård.

- Det er slet ikke hverdagskost med tv-dækning, og det giver selvfølgelig noget ekstra til matchen, siger han.

Holdlederen har på grund af en travl periode i sin vognmandsforretning valgt at stå over som holdleder i de sidste tre runder af den ordinære speedwaysæson, men han vender tilbage i semifinalerne, som Grindsted med 4. pladsen allerede er sikker på at deltage i.

Helt holde sig væk kan den normale holdleder dog ikke, og så sent som mandag havde han kontakt til banefolk, som har et stort arbejde foran sig med at blive klar til onsdag aften. De relativt store regnmængder på det seneste har således presset banen mere, end godt er.

- Vi ville gerne have aflyst, men det skulle være sket noget før. Når først tv-holdet kommer herud, er jeg dog sikker på, at de for alt i verden forsøger at gennemføre det, siger han og tilføjer, at en aflysning heller ikke er uden omkostninger for selve klubben.