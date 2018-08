Grindsted har truppen klar til 2. division

Der bliver ikke nævneværdige ændringer i hverken trup eller træningsmængde for Grindsted GIF, selvom 3. division er skiftet ud med 2. division. Grundlæggende er træneren tilfreds med sin plan.

Grindsted: Om halvanden måneds tid spiller Grindsted GIFs bedste hold på mandesiden en historisk kamp hjemme i Lynghallen imod SUS Nyborg. Det bliver således første gang nogensinde, at Grindsted er repræsenteret i 2. division efter imponerende tre oprykninger på bare to år. Flemming Pedersen overtog trænerstafetten, da holdet lå i serie 1 og har således været med hele vejen gennem den markante udvikling. Han ser frem til at prøve sit hold af på et endnu højere niveau, men har helt bevidst ikke skabt store forandringer henover sommeren. - Klubbens styrke er, at selvom vi efterhånden har fået en del spillere ind udefra, som har været vant til højere niveau, så holder vi stadig fast i klubbens fundamentet i forhold til kulturen, siger han. Faktisk er der ikke kommet én eneste ny spiller til truppen siden oprykningen. Tværtimod er en enkelt spiller rejst, så truppen nu er nede på 11 spillere. - Det er en smal trup, som er sårbar for skader, men omvendt er det godt for kulturen, at vi ikke er flere, da alle er sikre på at få en rolle på holdet, siger han.

- Oprykning kan måske blive et mål på lidt længere sigt, men vil blive for meget i år. Det kræver et par stykker mere i truppen, som er indstillet på vores træningsmængde, men vi ønsker helt klart at etablere os i 2. division. Flemming Pedersen, 2. divisionstræner i Grindsted

Meget ung trup Ærgerrigheden kan man se alene på træningsmængden, da holdet har fire håndboldtræninger plus et fysisk træningspas om ugen, hvortil der som oftest kan tilføjes kamp i weekenderne. - Selv i serie 1 trænede vi nogenlunde samme mængder, så vi har hele tiden haft en kultur omkring holdet, hvor man godt kan lide at træne meget og ikke kun venter på at spille kampe, siger træneren. Truppen består af fire lokale spillere med erfaring tilbage fra serie 1-tiden og så hele syv, som har haft en fortid med Flemming Pedersen på håndboldakademiet i Kolding, der nu er rykket til Billund. Det giver en usædvanlig lav gennemsnitsalder for et divisionshold, som træneren rent sportsligt ser både fordelene og ulemper ved. - Vi har ingen spillere over 25 år, og vi kommer til at møde nogen, som har mindst 10 års erfaring fra 1. division, så selvfølgelig har vi ikke samme rutine, men på den anden side er det nok de færreste, som har en træningskultur som vores, siger han. Trods seriøsiteten skal man dog på ingen måde forvente den fjerde oprykning på stribe. - Oprykning kan måske blive et mål på lidt længere sigt, men vil blive for meget i år. Det kræver et par stykker mere i truppen, som er indstillet på vores træningsmængde, men vi ønsker helt klart at etablere os i 2. division, siger han.