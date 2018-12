Grindsted-forureningen: Resultatet af kloakundersøgelse ventes til juni 2019

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af en del af kloaknettet under Grindsted finder sted, fordi Region Syddanmark har fundet forurenede dampe i kloakker, der ligger i forureningsfanen.Man vil derfor finde ud af, om der er risiko for, at dampene kan trække op i borgernes huse gennem vandlåsene i for eksempel toiletter, bad og vaske.