Grindsted forbereder sig på at være spærret inde: Skole sender børnene tidligere hjem

Skoler og institutioner tager forskellige forholdsregler for at imødegå trafikproblemer torsdag den 22. august. Vestre Skole har for eksempel besluttet at lukke tidligere.

Grindsted: Mange borgere bliver berørt torsdag den 22. august, når store dele af Grindsted midt- og vestby lukkes inde i forbindelse med enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt. Det skyldes, at start og mål ligger lige ved siden af hinanden ved Torvet, og det skaber en "lomme" rundt om byen, som man ikke kan krydse i tidsrummet klokken 14-17.30. Derfor har mange af byens institutioner taget deres forholdsregler for at undgå kaos på dagen. Hos Børnenes Univers Grindsted Vest på Langelandsvej har man været i kontakt med alle forældre. - Rigtig mange siger, at så tager de bare cyklen, går eller henter tidligere den dag. Så der bliver ro om situationen, siger dagtilbudsleder Karin Christensen.

Ruten Enkeltstarten indledes på Torvet, hvor første rytter sendes af sted klokken 15.00, og hvor sidste rytter er i mål cirka 17.30.Turen går fra Torvet lige ud ad Nørregade, til venstre ad Tronsø Parkvej, til venstre ud på Vestre Ringvej, til højre ad Lundhedevej, til venstre ad Nollund Kirkevej, til højre ad Ølgodvej, til venstre ad Juellingsholmvej, til venstre ind på rute 487 (Grindsted Landevej), til højre ind på Morsbøl Skolevej, til venstre ind på Morsbølvej, gennem rundkørslen ind på Sydtoften, gennem rundkørslen ind på Tinghusgade og endelig til venstre ad Vesterbrogade med mål ud for sygehuset.

Skole lukker tidligere På Vestre Skole på Fælledvej har man taget beslutningen om at give børnene fri tidligere. Klokken 13.20 slutter sidste time, mens skolens SFO lukker 13.45. - Børnene kan ikke hentes efter klokken 14, og det vil også give udfordringer for vores personale, som skal hjem og hente deres egne børn, der hvor de bor, fordi de ikke kan komme ud af lommen. Så vi er endt med at lukke skolen tidligere. Så kan både elever og personale komme hjem. Vi har undersøgt alle andre muligheder, men det er simpelthen for svært. Vi er bange for, at der bliver for meget kaos. Det giver nogle andre udfordringer, at forældrene skal hente tidligere, men før klokken 14 kan de i det mindste køre til skolen, siger skoleleder Vivian Møberg.

Busplan fredag Grindsted og Gymnasium & HF, der holder til på Tinghusgade, ligger på selve ruten. - Vi har fortalt medarbejdere og elever, at de ikke kan komme ud mellem 14 og 18, hvis de parkerer foran gymnasiet. Vi mangler dog at få svar fra Sydtrafik på, hvor busserne præcist holder. De kan jo ikke holde på Tinghusgade, så eleverne må gå lidt længere, siger rektor Gitte Vest Barkholt. Afspærringerne kommer til at påvirke buskørslen gennem hele Grindsted på dagen. Sydtrafik oplyser torsdag, at arbejdet med at planlægge omkørslerne stadig er i gang. Sydtrafik forventer at lægge de nye ruter på deres hjemmeside fredag.