Grindsted får nyt erhvervsområde i vest

- De huse, der ligger der, må gerne blive der. Vi vil bare give mulighed for, at området også kan bruges til erhverv, siger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.

Stedet, som ligger "for enden" af Trehøjevej, består i dag af nogle små villaer i den sydlige del samt en ældre landbrugsbygning, nogle ridebaner og græsareal i den nordlige del. Området kan i dag ikke benyttes til erhverv, men det vil kommunen i hvert fald gerne give muligheden for ved at lave en ny lokalplan for de cirka 40.000 kvadratmeter.

Det er konkrete forespørgsler efter grunde og udvidelsesmuligheder i tilknytning til Trehøjevej, som nu får Billund Kommune til at kigge på også at omdanne området vest for vejen til erhvervsområde.

Erhverv skal være i øst

Det bliver dog også det sidste nye erhvervsområde i Grindsted Vest af flere årsager: Lige vest for området er der fredskov, hvor der oven i ligger tre gravhøje - de tre gravhøje som har givet Trehøjevej sit navn. Derfor er udvidelsesmulighederne begrænset til de 40.000 kvadratmeter - eller også skal man længere nordpå. Men holdningen i kommunen i dag er dog, at man hellere vil koncentrere erhverv og industri i Grindsted Øst. Udvalgsformanden og viceborgmesteren ser imidlertid god mening i at kunne drive erhverv i lige netop det nævnte område.

- Jeg tror, at hvis vi havde lavet det om til boligområde, var der ikke nogen, som ville have boet der, fordi det ligger jo ind til et erhvervsområde, siger Per Nyhus og tilføjer:

- Nu har man placeret et erhvervsområde derude i Trehøjevej, og jeg synes egentlig, at det "falder godt nok i" byen, men jeg synes ikke, det giver mening at lave for eksempel et erhvervsområde bag Lyngsøparken.

Før ønsket kan blive til virkelighed skal en ny lokalplan først udarbejdes, og så skal den i høring. Hvis den går igennem, regner udvalgsformanden med, at den kan godkendes sidst i 2018.