Grindsted får et kæmpe biogasanlæg

Byggeriet af et stort biogasanlæg, der får navnet Billund Biogas, går snart i gang lidt vest for Grindsted. Anlægget skal være klar til ibrugtagning ved udgangen af 2020.

Grindsted: Allerede om to år vil et helt nyt biogasanlæg ved navn Billund Biogas efter planen være klar til at blive taget i brug. Anlægget skal ligge ved Grindsted som nabo til Billund BioRefinery, og der bliver tale om et af Danmarks største biogasanlæg.

Det er selskabet Combigas, som har bygget, udviklet og drevet biogasanlæg i en lang række lande, der skal stå for byggeriet af anlægget, og bestyrelsesformand Kent Skaaning er glad for muligheden for at rejse et anlæg ved Grindsted.

- Beliggenheden er helt perfekt i forhold til synergier på udvikling og drift samt muligheden for at fremvise anlægget sammen med Billund BioRefinery. Det er oplagt at tage et skridt videre i udviklingen og kunne vise hele verden, hvordan ressourcerne kan genanvendes for både affald, spildevand og gylle, siger han.