Grindsted får afslag af Realdania

- Når Realdania ikke vil hjælpe, må vi selv ud og finde ekspertise. Vi går efter nogle skarpe byplanlæggere. Vi skal have gang i interessegrupperne og handelsstandsforeningen igen, for vi er indstillet på, at der virkelig skal ske noget.

Bymidter under pres

Mens der var afslag til Grindsted, har byer som Hobro, Aabybro, Vordingborg, Thisted, Rudkøbing, Varde, Odder, Kalundborg, Haderslev, Assens og Aabenraa fået mellem 300.000 og 8 millioner kroner til deres projekter.

- Bymidten i hovedbyerne er under pres. Handel udgør en stadig mindre del af gågadens liv, og der er ikke noget, der tyder på, at den tendens vil ændre sig. Spørgsmålet er så, hvis ikke handel kan sikre liv i bymidten, hvad kan og skal så? Det spørgsmål vil vi sammen med - i første omgang - 11 byer og kommuner forsøge at finde svar på. Vi har høje forventninger til, at resultatet udmønter sig i konkrete projekter til gavn og glæde for by og kommune, og til inspiration for andre, siger projektchef i Realdania Björn Emil Härtel Jensen i en pressemeddelelse fra Realdania.

Billund Kommune håber at komme i betragtning i næste runde.