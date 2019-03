Grindsted er vært for Jysk-Fynsk Mesterskab i Grand Prix-gymnastik

- Det er ikke alle, der kan være værter, for det kræver en stor arena, og gymnastiksale og opvarmningshal. Det har vi i Magion, siger Ellen Egsgaard, formand for Grand Prix-udvalget i GGIF.

Her er Grindsted GIF Gymnastik nemlig vært for det Jysk-Fynske Mesterskab i Grand Prix-gymnastik.

Det koster 75 kroner for vokse at komme ind til stævnet, der begynder klokken 11.30.40 kroner for børn 6-12 år.

- Det er et stort arbejde, og der er mange krav fra Danmarks Gymnastik Forbund, som vi skal leve op til. Vi har også været ude at finde sponsorer for at få økonomien til at hænge sammen. Vi kan heldigvis beholde et eventuelt overskud fra dagen i foreningen, siger Ellens Egsgaard.

Selv stiller GGIF med 60 deltagere på fem hold, og der er blevet trænet rigtig hårdt forud for konkurrence, siger Ellen Egsgaard:

- Vi har faktisk kørt to hold til Vesterhede for at træne i år, fordi vi ikke har nok halkapacitet, siger formanden.

Hun håber på et godt resultat på lørdag:

- Vi plejer at få medaljer til mesterskabet, og i 2018 fik alle hold medaljer med hjem, så vi håber da også på medaljer til alle i år. Alle fem hold skal også til DM, men det er nu her på hjemmebane, at det gælder for os. Det er svært at komme helt op blandt eliten, fordi der er nogle helt andre hårde konkurrencevilkår blandt de sjællandske hold, men det giver os mulighed for at stile højere, siger formanden.

De fem deltagende hold fra Grindsted er: Mikro, Mini-mono, Mini 10-12 år, Pigerækken 12-14 år, Juniorhold 14 år og op.