Grindsted-borgere vil vande haven med forurenet vand

Hele 60 af 80 henvendelser til kommunen sidste år omkring Grindsted-forureningen gik på haveboringer. Folk efterspurgte mulighed for at bruge haveboringer, selvom man ligger i forbudszonen.

- Vi oplever, at nogen har en opfattelse af, det er form for ret, man har til at indvinde vandet, når man har en ejendom eller bolig i byen. Jeg tror, det spiller ind, at forureningen har været der i mange år. Vi hører historier om, at nogen har indvundet vand gennem flere år, og de har svært ved at forstå, at de må de ikke, siger Karl Grundahl, miljøchef i Billund Kommune, til DR P4 Trekanten.

Henvendelserne kom fra folk, der gerne ville have tilladelse til at bruge deres haveboring, selvom boringen ligger i forbudszonen, og vandet dermed måske er fyldt med forurenede kemikalier, oplyser DR.

Kortet, som kommunen bruger, når der gives tilladelse, stammer helt tilbage fra 80'erne og blev udarbejdet af gamle Grindsted Kommune i samråd med daværende embedslæge og daværende Ribe Amt.Det er i øjeblikket under revision for at blive tilpasset den nyeste viden om forureningens strømninger. Indtil da er det gamle stadig gældende.Det er ikke kun forureningszonerne, kommunen kigger på, når der gives tilladelser til en haveboring. Det er også faktorer som afstand til nedsivningsanlæg, nabomatrikler eller andre forureningsgrunde.

Dengang oplyste kommunen til JV, at det er det nær ved umuligt at sætte tal på, hvor mange der har fået en tilladelse til havevandsboring. Nogle tilladelser gælder nemlig i op til 15 år, og nogle tilladelser er derfor så gamle, at de blev givet før det nuværende digitale system.

JydskeVestkysten skrev allerede i juni 2018, at kommunen havde modtaget massevis af henvendelser fra borgere omkring haveboringer, efter at sagen var dukket op igen sidste år.

Forbudszoner

Det meste af byen nord for åen ligger i en forbudszone. Der er trukket en linje fra banegravsdepotet syd på langs fabriksgrunden og afløbsgrøften ned til åen. Hele bydelen vest for denne linje ud til Vestre Ringvej samt kvarteret omkring Åglimt er i forbudszonen, fordi det ligger over forureningsfanen. I områderne vest for Vestre Ringvej og øst for linjen gives der tilladelse.

Syd for byen kan man til gengæld godt få en tilladelse i de fleste områder. I nogle områder er der dog en maksimal dybde på haveboringen.

- I udgangspunktet giver vi dem for 15 år ad gangen, men så har vi et særligt område, hvor vi giver dem i fem år, fordi vi afventer, at der kommer ny viden. Området ligger i den fane, der eventuelt kunne være forurening fra den gamle losseplads, oplyste Rikke Holm Sennels, teamkoordinator i landbrug og grundvand i Billund Kommune, til JydskeVestkysten tilbage i juni.