Grindsted U10 fodbolddrenge er rykket op i landets bedste række

Grindsted: Den talentfulde årgang 2009 (U10) i GGIF fodboldafdeling er nu blandt landets otte bedste fodboldhold i deres årgang. De spiller nu i det, der svarer til superligaen for deres årgang.

- I den afgørende oprykningskamp slog de Bredebro med 5-1. Det var en nervøs kamp for GGIF-drenge i 1. halvleg, hvor de ikke rigtig kunne få gang i deres flotte og hurtige pasningsspil. På fight og holdånd fik de bragt sig foran 1-0, som også var stillingen til halvleg. I anden halvleg fik GGIF-drengene smidt nervøsiteten væk efter en hurtig scoring. Herefter så holdet sig ikke tilbage, og de kan nu se frem til at spille Golden League U10 platin, lyder det fra træner Martin Østergaard i en pressemeddelelse.

Martin Østergaard, der træner drengene sammen med Leif Gade, fortæller, at årgangen er kommet hertil via en god og sund konkurrence mellem 20 talentfulde spillere, hvor alle giver sig fuldt ud til træning hver gang. Ligeså væsentlig så har alle i årgangen det godt socialt med hinanden. Uden en smil på læben og fælles sociale arrangementer i årgangen var holdet ikke, hvor det er i dag. Derudover kræver det en stor forældreopbakning, da køreturene nu hedder Århus, Odense, Frederikshavn og Bredebro frem for Varde, Ølgod og Esbjerg.