Grindsted Sygehus' støtteforening mangler ny formand

Det skyldes, at det ikke er lykkes at finde en ny formand og kasserer efter foreningens generalforsamling i marts.

Grindsted: Støtteforeningen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted (SVS Grindsted) er i fare for at nedlægge sig selv.

Støtteforeningen arbejder for bevarelsen af et sygehus i Grindsted.I "fredstid" står støtteforeningen for andre projekter på sygehuset. For eksempel har man købt kunstige planter til indgangspartiet, givet personalet gratis frugt til jul og holdt juleafslutning for portørerne. Midlerne kommer fra foreningens betalende medlemmer, der betaler 100 kroner årligt for privatpersoner og 300 kroner for virksomheder/foreninger. Foreningen har cirka 200 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted tirsdag den 23. april 2019 klokken 18.00 i lokale 2 (fysioterapi).

Forening kæmper for sygehuset

Det var en frygt for, at sygehuset var ved at lukke i 2001, som gav anledning til, at støtteforeningen blev stiftet.

- Når der er optræk til noget, som man godt kunne forestille sig, at der kunne komme med den nye sundhedsreform, så er vi oppe på mærkerne. Så holder vi borgermøder og tager kontakt til politikerne for at bakke op om Grindsted Sygehus, siger Robert Terkelsen fra bestyrelsen.

Støtteforeningen var da også sidst meget fremme i medierne, da skadeklinikken på sygehuset var i risiko for at skulle lukke som følge af nødvendige besparelser i Region Syddanmark. Besparelserne blev i sidste ende fundet et andet sted, og skadeklinikken overlevede.

- Om det havde indflydelse, kan jeg ikke vide, men jeg ved, at der blev gjort en stor indsats for at gøre opmærksomhed på problemstillingen. De politikere, som var til borgermødet, vi holdt dengang, gav udtryk for, at det gjorde indtryk, tilføjer Robert Terkelsen.