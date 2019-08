Grindsted Sygehus får et mammograficenter

De store mammografibusser, hvor kvinder kan få røntgenfotograferet og undersøgt deres bryster for kræft, kommer til at køre i garagen fra august næste år. I stedet bliver busserne erstattet af otte nye screeningssteder - herunder et på Grindsted Sygehus.

Kvinder i Danmark i alderen 50-69 år får et tilbud om en røntgenundersøgelse af deres bryster hvert andet år. Kvinderne skal ifølge retningslinjerne tilbydes en tid til undersøgelse 21-27 måneder efter sidste undersøgelse. Region Syddanmark har dog ofte oplevet at få henvendelser fra kvinder, der er fyldt 50 år og dermed skal indgå i screeningsprogrammet. De undrer sig over, at de ikke er inviteret til undersøgelse, selvom de er fyldt 50. Med busserne kan der dog gå op til 27 måneder, før de kommer til, hvilket er indenfor retningslinjerne, men langt fra forventningerne hos kvinderne.

Grindsted: Fra august 2020 skal kvinder i Billund Kommune ikke længere ind i en bus for at få en røntgenundersøgelse af deres bryster med henblik på at opdage brystkræft.

Book når det passer dig

Med det nye center i Grindsted kan der bookes tid, når det passer ind i hverdagen. Håbet er, at det kan få endnu flere kvinder til at tager imod screeningen og derfor opdage brystkræft i tide.

Da bussen først kommer tilbage til Grindsted for at screene kvinder i Billund Kommune i slutningen af 2020, tror det lokale regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard på, at næste gang man skal screenes, bliver det inde på selve sygehuset:

- Jeg er super glad for, at det nu endelig er lykkedes efter en lang process. Det styrker patientsikkerheden, at man ikke længere skal vente på, at bussen kommer næste gang - men at man kan booke tid lige efter ens 50-års fødselsdag. Jeg er rigtig glad for, at vi igen i regionen har prioriteret vores lokale sygehus, som dermed kan se frem til, at der bliver endnu mere aktivitet fra næste år, lyder det fra Kristian Nørgaard i en pressemeddelelse.

Foruden Grindsted kommer der centre i Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Fredericia, Odense og Svendborg.