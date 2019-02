Tid til lagkage

Efter et par timers spændende og intens rundrejse i skakkens univers var det tid til både en festlig lagkage samt at lade brikkerne overtage scenen, eller, om man vil, felterne. Her spillede GM Jens Kristiansen simultant mod 14 af de 15 deltagere. To af deltagerne, Kim Skaanning-Pedersen, Skakklubben Evans og Dennis Munksgaard, Jerne Skakklub, præsterede at få skovlen under seniorverdensmesteren anno 2012 og to andre, Mogens Hargaard, Grindsted Skakklub (yderst til venstre i billedet) samt Hans Jørn Andresen, Varde Skakklub, præsterede at spille remis. Grindsted Skakklub kvitterede med flasker af den særlige 100-års jubilæumsvin til de dygtige deltagere.

Om antallet af deltagere: 15 var ikke mange. Til sammenligning var der 42 deltagere, da fejringen af 100-året for skakklubben blev indledt lørdag d. 3. november sidste år med en afdeling af Syd Grand Prix, som er et grandprix stævne der spilles i Syd- og Sønderjylland. Til yderligere sammenligning er der i skrivende stund 24 tilmeldinger til den helt nye weekendturnering i Grindsted, der løber af stablen i weekenden 15. til 17. februar på TronsøSkolen.