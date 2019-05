Grindsted: Tirsdag den 4. juni mødes medlemmerne af Grindsted Sejlklub en sidste gang for at lukke deres egen klub på en ekstraordinær generalforsamling.

Det er konsekvensen af, at Billund Kommunen nu vil forbyde sejlads med joller på den forurenede Engsø i Grindsted, hvor Grindsted Sejlklub har sine aktiviteter.

Det er et hårdt slag for sejl- og rosportfolket i Grindsted, som for bare to år siden havde en drøm om at bygge et nyt søsportcenter ved Engsøen - et projekt, som i øvrigt også var på tegnebrættet i kommunen. Nu er det i stedet slut med at sejle på søen i joller.

- Det er brandærgerligt, at børn og unge mennesker ikke længere har mulighed for at sejle i Engsøen, men vi respekterer jo fuldt ud kommunens forbud. Det er folks helbred, og det er ikke noget, man skal lege med. Så vi accepterer det, men derfor synes vi stadig, det er ærgerligt. Vi har alle sammen en sejler gemt i maven, og det er det, vi brænder for, siger Sanne Brun, formand for Grindsted Sejlklub.