Sejlads med joller kommer nu på listen over forbudte aktiviteter på den forurenede Engsø i Grindsted. Det betyder, at byens sejlklub lukker.

Grindsted: Billund Kommune kommer fremover til at forbyde sejlads med joller på Engsøen i Grindsted. Årsagen er, at der er kommet en ny anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed angående sejlads på søen. Her påpeger de en potentiel sundhedsrisiko for joller. - Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at søen ikke er så dyb. Når jollerne vælter, risikerer man dermed, at deres master pærer op i bunden, hvor forureningen ligger. Derfor har vi taget beslutning om at forbyde sejlads med joller ud fra anbefalingerne fra styrelsen, forklarer Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune.

Engsøen i Grindsted Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971-1972 i et tidligere engområde i Grindsted Ådal i den vestlige del af byen. Søen er på cirka 30 ha, og har en gennemsnitsdybde på cirka 1 meter.Søen fungerede indtil 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand fra det tidligere Grindstedværket. Det medførte, at der er aflejret store mængder tungmetaller herunder kviksølv i bundsedimentet.



I 1997 ophørte tilledningen af spildevand, og der er siden kun tilført grundvand og åvand til søen.

Forbud mod mange aktiviteter Forbuddet kommer kun til at gælde sejlads med joller, og altså ikke for eksempel kanoer eller kajakker. - Når kanoer eller kajakker vipper i vandet, roder de ikke op i bunden, tilføjer borgmesteren. Der har længe været forbud mod sejlads med motor, badning i søen og mod at spise fisk fra søen, da bundslammet blandt andet er fyldt af kviksølv. Ved de aktiviteter er der stor risiko for, at der rodes der op i bunden. Det gør, at kviksølvet blander sig med det iltede vand og omdannes methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.

Ro- og kajakklub fortsætter Beslutningen får store konsekvenser for Grindsted Sejlklub, som har eksisteret, siden Engsøen blev anlagt i 1972. Alle aktiviteter i Grindsted Sejlklub har været midlertidig sat på pause siden sommeren sidste år netop af frygt for sundhedsrisikoen ved at sejle på søen, og fordi man afventede svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge DR Trekanten betyder forbuddet, at foreningen nu lukker helt ned. - Det er smaddersynd for byen og for de unge mennesker, at der ikke er mulighed for at sejle længere, siger Jane Ladegaard, kasserer i foreningen, til DR Trekanten. Forbuddet omfatter til gengæld ikke aktiviteterne i Grindsted Ro- og Kajakklub, og til DR oplyser formand Michael Ebbesen, at klubben vil fortsætte med at sejle på Engsøen.