Grindsted Privatskole tog afsked med afholdt formand

Grindsted: På Grindsted Privatskoles generalforsamling d. 4 oktober skete der noget helt usædvanligt. Bestyrelsesmedlem gennem de seneste 18 år, Knud Østergaard, valgte ikke at genopstille.

- Knud har været en uvurderlig del af hverdagen på Grindsted Privatskole og i børnehaven Lindetræet. Knud har været en kæmpe gevinst for alle skolens børn, hvor hans egne fem har været og er elever. Knud har i døgndrift været behjælpelig med alle praktiske opgaver, lige fra legepladsdage til møder med bankforbindelser. Knud har altid stillet materiel og lokaler til rådighed for skolen og har været fast leverandør af skolens store juletræ de sidste mange år.

- Knud har udfyldt pladsen som formand for bestyrelsen de seneste 10 år, en opgave, han har løftet til UG+ og afslutter med et stort nybyggeri af tre klasselokaler og en musikfløj. Knud vil følge dette byggeri helt til dørs og holder først frikvarter, når lokalerne tages i brug til foråret, lyder det i en pressemeddelelse fra privatskolen.

- Jeg har været med i bestyrelsen i gode 18 år og vil gerne sige stor tak til alle jer forældre i privatskolen og børnehaven: Den opbakning, der altid har været, gør det let at være bestyrelsesformand, tusind tak for det. Vi har en medarbejderstab, der giver vore børn undervisning i topklasse. Derudover har vi en meget stærk og dygtig ledelse. Jeg håber, at I vil fortsætte den gode opbakning til vores skole og til den nye bestyrelse, sagde Knud Østergaard i sin afskedshilsen.