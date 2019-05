Grindsted Privatskole sender 9. klasses elever på dannelsesrejser

- Der sker noget, når man står helt grøn overfor noget, man aldrig har prøvet før. Typisk har et par enkelte prøvet at stå på ski før, mens resten skal lære det, og nogle gange er det ikke den, der er bedst til matematik, der er bedst til at stå på ski, og nogle skal bruge længere tid end andre til at lære det. Man bliver udfordret på en anden måde i fællesskabet, siger Christian Thorne.

Udskolingen er netop flyttet ind i en ny tilbygning på Grindsted Privatskole, der indeholder tre undervisningslokaler, et musiklokale og et fællesområde, der bl.a. har komplet køkken og samtalebåse bestående af højryggede sofaer.

Har selv betalt

Og nok er der lærere med på turene, men meningen er, at eleverne selv skal styre, planlægge, købe ind og lave mad særligt på den sidste rejse, en skitur til Norge, som har et mål om personlig udvikling for den enkelte.

Den første tur er en dagstur til Aarhus og efterfølgende en videnstur til København med overnatning.

- Her findes rigtig meget dansk historie, og det giver noget andet at komme udenfor skolens fire vægge, siger Christian Thorne.

Den tredje rejse er en storbytur til Berlin - og den fjerde en tur til Norge på ski.

- Efterskolerne har en stor tiltrækning i vores område, men der er mulighed for at vente med den til 10. klasse og stadig få mange gode oplevelser, siger Christian Thorne, der lægger vægt på personlig dannelse og at udvide de unges horisont - for eksempel ved at opleve en storbys mange ansigter.

- De vil gå i alle mulige retninger efter os, så jo flere døre vi kan åbne jo bedre. Det lyder så stort at give dem modenhed til at møde livet, men vi vil gerne give dem blod på tanden efter noget mere.

Den nuværende 9. årgang på 16 elever har selv betalt for deres skirejse til Norge.

- Det var præmissen for at komme afsted. Forældrene skulle ikke betale, så de har tjent penge ved blandt andet at vaske skolens vinduer udvendigt og indvendigt et par gange.