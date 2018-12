Grindsted Plantage er blevet solgt

- Skovene har både en historisk og økonomisk betydning for Hedeselskabet. Selvom vi gennem en årrække succesfuldt har drevet skovene sammen med PenSam i vores fælles selskab, er fordelene ved at være eneejer ikke uden betydning, siger Allan Bechsgaard, som er skovrider i Hedeselskabet.

Samtidig med Grindsted Plantage overtager Hedeselskabet det fulde ejerskab af Skåningshave, som ligger på Lolland. De to plantager spreder sig tilsammen over 587 hektar.

Godt potentiale

Han mener, der er tale om en god investering.

- Skovene vil styrke Hedeselskabets eksisterende skovportefølje i forhold til løbende driftsafkast, geografisk og træartsmæssig spredning og indeholder samtidig et godt potentiale for fremtidig værdiforøgelse, siger Allan Bechsgaard.

Carsten Gröhn, som er chef for alternative investeringer hos PenSam, fortæller, at selskabet har valgt at afhænde sin halvdel af plantagen, da firmaet gennem en længere årrække har prioriteret skovene mindre for i stedet at koncentrere sig om andre forretningsområder.