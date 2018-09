Grindsted: Udsigten til måske at miste en årlig underskudsgaranti på omkring 30.000 kroner vækker ingen jubel i Grindsted Musikforening. I en af tre nye modeller for fordeling af kultur- og fritidsmidlerne står netop underskudsgarantien til at blive en del af en større pulje.

- Underskudsgarantien er jo kun blevet brugt en enkelt gang de senere år, påpeger Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget, som nu vil høre foreningernes mening.

Selv om musikforeningen ikke slider på det kommunale budget, synes Jan Poulsen fra musikforeningen ikke, det er en god idé at fjerne underskudsgarantien. Den giver arrangørerne en sikkerhed.

- Det vil bare give os endnu mere bøvl, for så skal vi søge underskudsgaranti hver gang - måske tre-fire gange om året. Det vil skabe meget mere bureaukrati, og så er der til sidst ingen, der gider lave frivilligt arbejde, forudser han.

Musikforeningen brugte af underskudsgarantien sidste år, da Peter Bellis afskedskoncert gav underskud. Lige nu tegner Lars Lilholt-koncerten i november til at blive udsolgt og give overskud.

- Men man kan aldrig vide det, og havde vi ikke haft en underskudsgaranti, så havde vi ikke turdet satse, siger Jan Poulsen.