Grindsted Motion gør igen klar til Sydbankløbet

Grindsted: Lørdag den 6. oktober er det igen blevet tid til årets højdepunkt for foreningen Grindsted Motion. Her bliver der for 14. gang inviteret til Sydbankløbet, hvor flere hundrede borgere vil binde løbeskoene og tilbagelægge enten 4,2, 10 eller 21 kilometer. Lige som sidste år får børn op til otte år desuden mulighed for at være med i et børneløb på 1,3 kilometer. - Alle børnene får udleveret en Rasmus Klump-hue og en medalje, og halvvejs ude på ruten er der et slikdepot. Det var egentlig meningen, at de skulle løbe turen selv, men det gjorde de ikke. Der var både forældre og bedsteforældre, som løb med, fortæller Poul Lund Mikkelsen, der er formand for Grindsted Motion.

Håber på 600 deltagere Det er stadig muligt at tilmelde sig det traditionsrige motionsløb. Arrangørerne håber selvsagt på, at antallet af deltagere vil nå nye højder, og efter et par år, hvor deltagerantallet er gået i den forkerte retning, bliver der igen set optimistisk på det fra motionsklubbens side. - Vi har været oppe på 600 deltagere, og det håber vi at nå igen. I nogle år har vi oplevet nedgang, men sidste år var der fremgang, og det håber vi at se igen, lyder det fra Poul Lund Mikkelsen, som naturligvis selv hopper i løbeskoene på dagen.