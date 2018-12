Grindsted Menighedsråd: Klokkespil på op til 18 millioner kroner på vej til Grindsted

Grindsted Menighedsråd besluttede torsdag aften, at kirken skal have et klokkespil - og et ypperligt et, hvis lige ikke findes i hele Danmark.

Grindsted: Klokkespillet, der for få år siden splittede menighedsrådet i Grindsted, samler nu alle: Torsdag aften besluttede menighedsrådet enstemmigt at gå videre med planerne om, at Hedens Domkirke skal have et klokkespil. Målet er, at det skal være på plads inden udgangen af 2020, så det er klar til kirkens 100-års jubilæum i 2021.

- Vores vision er at tiltrække kendte klokkenister, så der kommer til at ske mere på den musiske side omkring kirken. Klokkespillet skal være attraktivt at spille på, og vi går efter en høj kvalitet, siger formand Lone Ovesen.

Ender man med det ypperste, så vil klokkespillet koste i nærheden af 18 millioner kroner. Derfor forestår der nu et stort arbejde med at skaffe pengene.

- Vi starter på nul, så nu skal vi have lavet en strategi for, hvordan vi skaffer pengene - ved fonde og private bidrag. Vi ønsker at gøre det her til et lokalt forankret projekt - lige som Magion var, siger Lone Ovesen.