Grindsted Landbrugsskole tilbyder EU-borgere en dansk uddannelse - på engelsk

Send jeres udenlandske ansatte på uddannelse hos os, opfordrer Grindsted Landbrugsskole. Skolen tilbyder "Ny Mesterlære" på engelsk til EU-borgere mellem 18-24 år, som er i Danmark for at arbejde på et dansk landbrug.

Grindsted: På Grindsted Landbrugsskole udbydes nu en to-årig landbrugsuddannelse til EU-borgere mellem 18-24 år, som i dag arbejder på et landbrug i Danmark. Uddannelsen kaldes "Ny Mesterlære". Ifølge skolens forstander Lene Søholt Jacobsen vil den gavne både den enkelte elev, landmanden og samfundet. - Der er en lang række fordele ved, at vi får de nuværende udenlandske landbrugsmedhjælpere ind på en uddannelse. Landmanden får formaliseret et ansættelsesforhold, som motiverer den ansatte til at yde sit optimale, og han får en veluddannet medarbejder. Landmanden giver sin medarbejder et større netværk og en bedre forståelse for det danske samfund, og så har man indflydelse på elevens teoretiske uddannelse. Så jeg vil opfordre alle landmænd med udenlandske medarbejdere til at overveje denne mulighed, siger Lene Søholt Jacobsen i en pressemeddelelse.

Mulighed for tilskud Derudover er der andre fordele som løntilskud til eleven under skoleophold og mulighed for sparring fra landbrugsskolen. Grindsted Landbrugsskole har gennem mange år haft udenlandske studerende på skolebænken, og erfaringen viser, at der er et stort behov for at tilbyde en anden uddannelsesform til de udenlandske studerende end den traditionelle danske. - De udenlandske studerende har ind i mellem svært ved at koble skoleundervisningen med det praktiske arbejde, da måden at drive landbrug på i Østeuropa er meget anderledes end den måde, vi producerer i Danmark, fortæller Gitte Mikkelsen, lærer på Grindsted Landbrugsskole.

Landmanden giver oplæring Ny Mesterlære-konceptet er brugt i mange forskellige erhvervsuddannelser og adskiller sig ved, at den indledende del af uddannelsen gennemføres som praktisk oplæring i virksomheden. Det betyder med andre ord, at en del af den normale skoleundervisning lægges ud til "mester" - i dette tilfælde den landmand, eleven har en uddannelsesaftale hos. Uddannelsen tager to år. Næste holdstart for elever på "Ny Mesterlære" er efterår 2020, så det er allerede nu, der skal indgås en uddannelsesaftale med Grindsted Landbrugsskole.