Grindsted Landbrugsskole har stor tilgang af elever

38 unge vil tage uddannelsen til landmand i i Grindsted. Det er mere end dobbelt så mange som for to år siden.

Grindsted: Grindsted Landbrugsskole holder lørdag åbent hus i forvisning om, at det går godt: 38 unge har meldt sig til grundforløb 2 - det er dem, der har besluttet, at de vil være landmand. Det er 21 flere end for to år siden, så forstander Lene Søholt Jacobsen er glad.

- Det er en rigtig god nyhed for os, og vi har også gjort meget for at fortælle om, at landbrugsuddannelsen er interessant. Når ungdomsårgangene bliver mindre de kommende år, er det helt vildt vigtigt for os at udbrede kendskabet til vores uddannelser. Det er altid gået op og ned med antallet af elever, men vi skal passe på, at vi ikke kommer for langt ned i bølgedalene, siger Lene Søholt Jacobsen.