Grindsted Kirke laver familiekor som forsøg

Grindsted: Blandt de mange kortilbud i Grindsted Kirke kommer her i efteråret en ny mulighed for at gå til kor som familie.

- Det er fantastisk at have børnekor i kirken. Men der er også mange forskellige kortilbud for børn i indskolingen her i kommunen, både spirekor på skolerne og gospelkids i Missionshuset, hvilket vi også mærker. Derfor holder Børnekoret en lille pause indtil november, og vi afprøver et helt nyt koncept, nemlig familiekor, fortæller korleder Anne-Kathrine H. Johansen i en pressemeddelelse.

Forløbet med familiekoret strækker sig over otte uger og er målrettet børn i 0.-3. klasse - og forældre eller bedsteforældre - men søskende er dog også velkomne. Familiekoret skydes i gang fredag 30. august klokken 15-16 i festugeteltet og synger herefter onsdage klokken 17.15-18 i Grindsted Kirke.

- Det er absolut ikke nødvendigt at være god til at synge, bare man kan lide musik. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op og prøv, opfordrer Anne-Kathrine H. Johansen.