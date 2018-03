Grindsted Kino har mistet hver tredje gæst på to år

Det er blevet sværere at lokke folk inden for dørene i Grindsted Kino. I løbet af de seneste to år er hver tredje gæst forsvundet. Arkivfoto: Jan Kronvold.

Det er en landsdækkende tendens, at det er blevet vanskeligt at lokke folk i biografen. Sådan er det også i Grindsted, hvor den lokale biograf på to år har mistet hver tredje gæst.

Grindsted: Det er blevet vanskeligere at lokke folk i biografen. Besøgstal fra Grindsted Kino viser, at den lokale biograf på bare to år har mistet en tredjedel af sine gæster. Sidste år lagde 14.528 gæster vejen forbi den lokale biograf, mens tallet i 2015 var på 21.788 solgte billetter. Det lavere antal gæster har naturligvis haft en negativ effekt på salg af billetter og varer i kiosken, og det er alt sammen medvirkende til, at Grindsted Kino kom ud af 2017 med et underskud. Knap 50.000 kroner lyder årets minus på. Et minus, der blandt andet er opstået i form af en større reparation af filmvisningssystemet og nedgang på 25 procent i reklameindtægterne.

Årets mest sete film Alle For 3 - 1219 solgte billetter.



Far Til Fire På Toppen - 1070 solgte billetter.



Fifty Shades i Mørket - 921 solgte billetter.



Dræberne fra Nibe - 655 solgte billetter.



Star Wars: The Last Jedi - 542 solgte billetter.

Bredt filmsortiment Grindsted Kino bliver tilbudt alle de film, som kommer på markedet, og har dermed selv muligheden for at vise, hvad der løber over lærredet. I årets løb var der 661 forestillinger, hvilket er en god håndfuld mere end året i forvejen. Der er både blevet vist populære film og de mere nicheprægede. - I vores biograf har det i de sidste mange år været vores politik, at vi ikke kun tager sællerterne hjem. Vi ønsker også at give vores publikum en chance for at se nogle af de smalle kvalitetsfilm, der kommer. Vores biografrepertoire skal ramme bredt, men vi er naturligvis begrænset af kun at have en sal. Skal vi vise mere end en film om dagen, bliver det kun i weekenderne, sagde formand Bodil Køppen i sin beretning til Grindsted Kinos repræsentantskabsmøde.

Masser af personale Grindsted Kino bliver drevet af frivillig arbejdskraft. Cirka 88 frivillige lægger deres tid i den lokale biograf, og det er ikke vanskeligt at få folk til at give en hånd. - Vi er i den heldige situation, at vi stort set aldrig er nødt til at søge efter personale. Vi får ofte henvendelser fra vores biografgæster, som ønsker at arbejde hos os. Her for nylig søgte vi dog efter mere personale via Facebook, og efter halvanden dag havde vi fået 30 henvendelser. 13 af disse er nu i gang med oplæring, lød det fra Bodil Køppen.