Grindsted Husholdningsforening tager på besøg på Tekstilmuseet i Herning

Grindsted: Husholdningsforeningen tager onsdag 4. september på besøg på Tekstilmuseet i Herning. Der er samkørsel fra Lidl kl. 12.

Mens det meste tøj i dag er lavet på den anden side af kloden, er det ikke længe siden, at Midtjylland var centrum for en omfattende tekstilproduktion. Udstillingen Made in Midtjylland viser, hvordan tekstilproduktionen eksploderede i 1950'erne, skabte jobs og vækst og fik det midtjyske til at boome for så at gå world wide.

Tilmelding kan ske på tlf. 7532 1830. /EXP