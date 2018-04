Grindsted Gymnasium får en klasse mindre end sidste år

Færre unge i årgangen betyder, at Grindsted Gymnasium & HF får en klasse mindre. På Erhvervsgymnasiet opretholder man det samme antal klasser som nu, selv om man også her får færre elever.

- Vi er ikke lukningstruet. Det vil jeg gerne slå fast, lyder det fra Grindstedrektoren, der nu sammen med Erhvervsgymnasiet er i gang med at analysere data, som skal gøre de to skoler klogere på elevernes valg.

- Men det er jo ikke sikkert, at vi får flere elever, fordi man sænker kapaciteten på et gymnasium i Esbjerg, siger hun.

Hun håber på flere penge i form af ekstra tilskud eller et højere grundtilskud. Hun håber også, at en ny lov, som betyder, at kapaciteten på nogle store skoler sænkes til fordel for de mindre gymnasier, vil vise sig at virke.

Erhvervsgymnasiet

Også Erhvervsgymnasiet Grindsted får til sommer færre elever end sidste år. Det kommer dog ikke til at betyde noget for antallet af klasser. Man opretter både to HHX og en HTX-klasse samt et grundforløb 1 og et studekompetencegivende grundforløb. Derudover kommer der et grundforløb 2 til januar.

- Hos os er der forskydninger, så selv om vi har færre førsteårselever, så har vi flere på erhvervsuddannelserne. Vores rekrutteringsgrundlag er lavere, end det har været før, og så må vi regne med færre elever, siger han.