Grindsted Gokartklubs kørere hentede ædelt metal ved DM

Grindsted: 15 unge kørere fra Grindsted Gokartklub deltog i weekenden i danmarksmesterskaberne, hvor der køres i fem forskellige klasser. I klassen Cadett Mini deltog tre Grindsted-kørere, og det gav henholdsvis en flot førsteplads til Noah Meyer Jøker Eg (10 år) og en flot tredjeplads til Oliver Hedegaard (9 år).

I klassen Cadett Junior havde Grindsted Gokartklub fire kørere med, men det blev desværre kun til lige ved og næsten, da en afkørsel i finaleheatet kostede podiepladsen. I Ok Junior var der to Grindsted-kørere, og det blev til en rigtig flot førsteplads til Sebastian Øgaard (14 år). Sebastian Øgaard kører normalt med i udenlandske løbsserier, men var lige hjemme for at sikre sig DM-titlen. I klassen KZ2 stillede Grindsted Gokartklub med seks kørere, og her blev det til en flot tredjeplads til Mads Dormann.

De fleste af søndagens heat blev afviklet i regnvejr, men til trods for "sommer"-vejret, holdt alle kørere humøret højt og havde kræfter til at løfte pokalerne højt over hovedet til præmieoverrækkelsen.