Grindsted Festuge: Et stort motocross-show på Torvet afslutter årets festuge i Grindsted

- Vi har gennem en periode gerne villet have aktiviteter til byen, der gav den gas, og målet er, at samle en masse mennesker på Torvet til noget ganske ekstraordinært. Det synes vi selv, at vi har fået. Der kommer tre professionelle motocross kørere og laver freestyle stunts på deres 100 kilo tunge maskiner, fortæller næstformand i Grindsted Handelsstandsforening, Kristian Duedahl, som fik idéen til eventet.

Grindsted: Når Grindsted Festuge den 30. august slutter, kommer til at ske med et brag af en event på Torvet. En event, der aldrig er set magen til i Grindsted.

22 meter lang bane

Showet bliver udført på en 22 meter lang bane, som består af en rampe, som freestylerne kører op på, så de og deres maskiner kommer omkring 15 meter op i luften, hvor de så udfører forskellige former for akrobatik, inden de lander igen.

- Det er FMX Danmark, som er de eneste i Danmark, der har sådan et show, og vi kunne vælge, hvor mange kørere vi ville have til byen. Vi køber en pakke, og blev i bestyrelsen enige om at give den max gas, og har derfor bestilt tre kørere. Der bliver show tre gange fredag den 30. august. Det bliver klokken 16, 18 og 20, og hvert show varer en halv times tid, og frem for alt, så er det gratis at overvære, fortæller Kristian Duedahl.

Et sådant show er ikke gratis at få til byen for arrangørerne. Faktisk er det et af de dyreste arrangementer, som handelsstandsforeningen nogensinde har stået bag. Derfor har foreningen søgt Billund Kommune om et tilskud på 70.000 kroner til eventet, og det har kommunens økonomiudvalg sagt ja til.

- Vi forventer rigtig meget af showet. Om fredagen er der også Open by Night i Grindsted, og vi regner med, at mellem 3000 og 5000 mennesker vil komme til byen og se showet, siger Kristian Duedahl.