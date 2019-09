Staten betaler 4,8 millioner kroner for at gøre Grindsted Deponi mere miljøvenlig

Grindsted: Grindsted Deponi kan inden længe se frem til at blive en smule mere klimavenlig, end det er tilfældet i dag.

Et statsligt projekt til 4,8 millioner kroner vil gøre, at den miljøskadelige metangas, som i dag siver ud fra deponiet, vil blive konverteret til kuldioxid, som er en langt mindre skadelig gas. Det vil ske ved at etablere et såkaldt biocover, som omdanner den skadelige gas til en knap så skadelig kollega.

Et sådant biocover bliver lavet ved at det øverste muldlag i første omgang bliver fjernet fra deponiet. Derefter bliver der lagt et fordelingslag bestående af knust beton, mursten eller lignende. Oven på dette lag bliver der placeret et lag bestående af kompost. Denne blanding er altså i stand til at omdanne den skadelige gas til en mere uskadelig af slagsen.