- Vores udfordring er at være tro mod huset, for kunderne elsker det hus. Så der bliver ikke supermoderne og sterilt. Vi bliver i den gamle stil, siger Lene Brandstrup.

Ombygningen sker i dagene 10.- 14. oktober, og selv om håndværkerne tager aftener, nætter og weekenden i brug, vil kunderne ikke kunne undgå at komme til at mærke det. Under ombygningen vil der kun være to åbne kasser, så apoteket opfordrer til, at man henter sin medicin senest tirsdag den 9.10.

Grindsted Apotek bygger om 10.- 14. oktober.I den periode er der kun to kasser. Apoteket opfordrer kunderne til så vidt muligt at hente medicin inden. Billund Apotek er som altid åbent i butikkernes almindelige åbningstid.

Doktor Hansens Hus

Den gamle stil er der også i nabohuset, det tidligere museum, som Lene Brandstrup har købt og givet navnet "Doktor Hansens Hus", efter den første læge, der havde klinik der i 1846.

Her har arbejdet med at skifte vinduerne varet længere end planlagt, da en del af de gamle vinduer ikke stod til at redde. Nye er derfor blevet fremstillet hos Bøjsø. Ellers er det ved at være færdigt indenfor. Bogsamlingen er kommet på plads på første sal, og Lene Brandstrup håber på snart at kunne invitere til en aften, hvor interesserede kan være med. Men hun har ikke travlt.

- Håndværkerne skal have den nødvendige tid, for det skal være ordentligt - også for at matche apoteksbygningen. Ellers kunne man lige så godt rive det ned, siger hun.

Lene Brandstrup håber, at frivillige vil være med til at holde liv i huset, der også skal være ramme om bl.a. fotografatelier.