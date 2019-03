Greven af Baggården: Da Knud Ditlev Pedersen slog sig på Grindsteds skrå brædder

Det er fortællingen om en ældre, nobel gentleman med dyb respekt for klassiske traditioner og hang til lang overfrakke, jakkesæt, slips og den uundværlige mappe. En legendarisk skikkelse i fortidens gadebillede i Grindsted, der dagligt og med en vis forsigtighed trippede hen ad midtbyens fedtede fortov og overalt blev mødt med et fortroligt: Dav, Knud.

Da kan det måske være en lise for sjælen at lade tanker og minder søge tilbage til en pæn, ældre herre engang i fordums dages Grindsted med nostalgi og romantik intakt. En nobel gentleman, der i ordenes allerbedste betydning skilte sig ud fra datidens ellers ferske artighed.

I vore dages moderne samfund med stress, jag og præstationskrav i selvsving haster travle borgere med ressourcer, netværk og fyldte kalendere forbi for at nå de sidste indkøb. De fleste har nok i sig selv og passer deres - kun få har tid til at stoppe op, lytte, snakke og give et lille smil.

"Jeg kom til at præsentere mig som Greven af Baggården. De vidste, at jeg boede i en baggård, så de mente, at det var et passende navn. Da jeg fyldte 50, kom direktøren med et dokument, hvori han gav mig titlen Greven af Baggården, og denne har så fulgt mig siden."

Ad åre skulle Knud Ditlev Pedersen - for ham var det - nærmest blive folkeeje i Grindsted og skrive sig ind i de lokalhistoriske annaler som Greven af Baggården. Den fornemme titel fik han tildelt ved en hyggelig komsammen med gode venner, og han har selv løftet sløret i et interview med JydskeVestkysten:

Knud Ditlev var om nogen vennernes ven, og storsind og generøsitet var en vedblivende inspiration for alle, der kendte ham. Altid stod han klar i kulissen til at træde til og gå gennem ild og vand for sine kære. Aldrig glemte han en fødselsdag, og for venner nær og fjern var det en unik oplevelse at modtage dé kassettebånd med specielt optaget musik fra Studie 55 i Nørregade, som han overbragte hver enkelt af dem.

Jomfru Aalborg

Med livsglæde som nådegave var livet til for at leves her og nu - og ikke et spørgsmål om hvordan, hvornår og i hvilken rækkefølge. Aldrig veg Knud Ditlev tilbage for at byde livet op til dans og forvandle selv tunge dansetrin til en forrygende vals.

Som da han med et lunt glimt i øjet foreslog, at et omdiskuteret kunstværk på Torvet i Grindsted skulle skiftes ud med en nøgen kvinde med et lifligt glas med gyldne dråber i hånden. Som han sagde: Så længe, man kan kysse Jomfru Aalborg, skal man ikke være ked af det.

Eller da han ved et uheld engang blev låst inde på Restaurant Lygtens øl- og spirituslager sammen med sin elskede Jomfru Aalborg. Hvad der videre skete, har Knud med et smil på læben ladet fortone hen i det uvisse.

Engang efter et festligt lag hos gode venner i Grindsted - lettere selskabeligt overrislet - følte han sig overbevist om, at skurken bag den famøse situation var familiefaderens fristende romfromage og ikke de små skarpe, der fulgte med kaffen.

Han var kendt for at samle på - ikke frimærker og mønter - men på skønne side 9 piger, der dekorerede vægge og skabsdøre i hans lune stue. Også her turde den gamle kontormand fra T. C. Oehlenschlæger i Grindsted trutte rent i trompeten: "Jeg elsker at kigge på kvinder - men jeg begærer dem ikke."