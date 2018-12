Grethes store sorg i december 1939: - Jeres far er sovet ind hèr i aften, juleaften

Grethe Engelbrecht og familien i Grindsted oplevede i 1939 den største sorg, da fader Alfred sov ind juleaften.

Vinteren 1939/40 skal blive den koldeste vinter i mands minde med frost og polarkulde, der med temperaturer ned til -27 grader ubarmhjertigt skærer gennem marv og ben. Salget af kakkelovne, støbejernskomfurer, kælke, ski og alskens tykt vintertøj slår i dè måneder alle rekorder. November måned er ved at gå på hæld, og december 1939 står for døren også på Vejlevej i Grindsted. I ti år har den 43-årige Alfred Jeppesen - i folkemunde kaldt Alfred Spinder - og hans familie boet hèr i Det Gamle Hus - hans livs elskede Marie Katrine og børnene Leander, Grethe, Ernst, Eva, Anna og Vita. Netop i vinteren 1939 hviler alvorlig sygdom som en mørk skygge over hjemmet på Vejlevej, der ligger nabo til Andelsklædefabrikken. Datteren Grethe bliver flere gange indlagt på Spangsbjerg Sanatorium med den frygtede tuberkulose, og faderen Alfred ligger i sengen det meste af tiden med en livstruende hjertesygdom. Kun få uger inde i december bliver han hasteindlagt på Grindsted Sygehus efter at være sunket bevidstløs sammen i hjemmet, ramt af et hjerteanfald.

Den unge Grethe Engelbrecht. Privatfoto

Det Gamle Hus I de mørke vintermåneder kan Det Gamle Hus, som Grethe Engelbrecht - for hènde er det - ynder at kalde det, nok synes gråt og kedeligt med bliktag, vandpumpe i gården, klinkhåndtag og dasset gemt godt af vejen i tørveskuret ude bagved. En bitte stue, et lille køkken, sovekammer og et mindre kammer, hvor børnene sover tæt sammen på hømadrasser. Ruderne i det lille hus er konstant dækket af de "smukkeste frostblomster sammen med andre gådefulde og eventyragtige figurer", som Grethe senere skriver i sin erindringsbog. I den lyse sommertid derimod stråler hjem og omgivelser som den pureste oase med den smukke have, træbænk, havedam, stenhøj og et idyllisk lysthus i midten. Et fredfyldt åndehul med et væld af blomsterbede, stauder, georginer, liljer, syrener, bær og frugttræer, der pirrer alskens sanser.

Grethe Engelbrechts far Alfred Jeppesen. Privatfoto

Julehøjtiden kimes ind Trods truende skyer over Europa er landet endnu ikke gået helt af lave. En tidsalder, hvor Christian X sidder på tronen med Dronning Alexandrine ved sin side, den bundsolide cigarsortèrer Thorvald Stauning sidder på magten, og hver søndag sidder danskerne klistret til Statsradiofonien for at lytte til Familien Hansen. Otte ud af ti husstande har anskaffet sig et radioapparat, og om søndagen ligger også Grindsted øde hen, når datidens pendant til nationalklenodiet Matador Familien Hansen fylder æteren. Også Statsradiofoniens transmissioner fra Trædballehus med Frederik Iversens Spillemandsorkester trækker lyttere i stor stil. Det samme gælder Radiounderholdnings-Orkestret med Teddy Petersen og Statsradiofoniens Pigekor. Nostalgi og stokroseromantik i Det Gamle Hus på Vejlevej, hvor familien oplever glæden ved at være sammen og hygger sig ved julelampens skær med stilletime i mørkningen. Der læses højt af håndskrevne julekort i stakkevis, bladres i det store julekatalog fra Daells Varehus og lyttes til Statsradiofonien. Inde i Grindsted er butikkernes juleudstillinger det helt store trækplaster og et sandt tilløbsstykke for børn og barnlige sjæle. Mekaniske tog på skinner, julenisser og stemningsfyldte snelandskaber med glimmer og gran får en kødrand af små som store til at presse næserne flade mod de oplyste butiksvinduer. Blide snefnug drysser gavmildt sit hvide slør over land og by og indhylder Det Gamle Hus på Vejlevej i en fløjlskåbe af iskrystaller og nyfalden julesne. I det fjerne kimer Hedens Domkirke julehøjtiden ind.

Grethe Engelbrecht. Arkivfoto

Julehygge Allerede tidligt i december er Marie gået i gang med julens travle forberedelser ved den gamle kakkelovn, hvor hun i lyseblå kittel og med opsmøgede ærmer kæmper bravt med julesul og hjemmebag. En liflig duft af julekager og bagværk breder sig snart i de små rum, og forseglede kagedåser fyldes op til randen med brunkager, jødekager, vaniljekranse og pebernødder. Med store øjne, der tindrer af glæde og forventning, er børnene med til det hele. Julehøjtiden er børnenes fest, børnenes glade tid, og huset nærmest summer af glade barnestemmer og fortrolig småsnak i en fortættet stemning af uforfalsket juleglæde. Senere bliver der klippet julepynt, glimmer og stads til den helt store guldmedalje. Kulørte kræmmerhuse, flettede hjerter, flag og papirbånd i flotte farver bliver det til. Marie hygger med sine børn, hun juler, synger, fortæller juleeventyr og forvandler Det Gamle Hus til èt stort barnekammer.

Julekataloget fra Daells Varehus i 1939 . Arkivfoto: Det Kgl. Bibliotek Digitale Samlinger

Sorgen juleaften Allerede tidligt dèn juleaftensdag er Marie taget ind til Alfred på Grindsted Sygehus. Da Grethe senere dukker op på Sygehuset med en trøje til sin mor, bliver hun trukket til side. Ude på gangen hvisker moderen, at hun "ikke kunne tage fra vores far nu. Men kan I ikke, hviskede hun videre, hjælpe hinanden med at dække bord til risengrøden, så kommer jeg, når jeg kan!" Det varer længe, inden moderen kommer tilbage til Vejlevej. Grethe fortæller i sine erindringer: "Sent denne juleaften kom vores mor så hjem med beskeden: Jeres far er sovet ind hèr i aften, juleaften ... Vi tog alle flagene og alt det brogede af juletræet og pyntede det igen med hvidt: hvide klippede duer, hvide flettede bånd og fèhår, der lyste som froststjerner." Al sorg, vemod og triste tanker til trods sænker julehøjtidens stemning af fred, godhed og kærlighed sig alligevel denne juleaften i 1939 over Vejlevej. Tidligt den næste morgen 1. juledag går Marie og de seks børn ned på Grindsted Sygehus for at tage en sidste afsked med deres far. Med Grethes ord: "Jeg husker, at jeg strøg ham hen over kinden som en sidste hilsen ... 9-årige søster Vita knugede min hånd hele tiden. Hun slap den heller ikke hele vejen hjem fra sygehuset."

Godhedsøjeblikke Selv om Grethe i barndommens år kan have det svært med sin far, er livets fortrædeligheder ikke at finde i mindernes bog. Dèn bærer hende i stedet tilbage til livets godhedsøjeblikke dèn december i 1939 - dyrebare øjeblikke, hun senere kan genkalde sig i alle detaljer: Som dèn kolde vintermorgen, hvor hun sidder og lytter til brændekvasets knitren i den gamle jernkakkelovn. Den blå vandkeddel er så småt begyndt at synge, fedtemadder, varm mælk og lidt sukker er stillet frem på bordet, mens faderen stille ser til fra sengen. Eller dèt øjeblik, da faderen rejser sig fra sit hvil på sengen for at hente lakridsstangen med menthol ude i det lille skab i gangen og skærer et stykke af til hver af børnene. Eller dèngang på kirkegården i Grindsted, hvor hun oplever det store opbud af mennesker, der har valgt at følge hendes far til hans sidste hvilested.

Epilog Den 16. december 2009 - syv årtier efter hìn mindeværdige juleaften i 1939 - sover den nu anerkendte multikunstner Grethe Engelbrecht stille ind i sit hjem, omgivet af sine kære. Igennem årtier ragede hun op som et fyrtårn i landsdelens kunst- og kulturliv som forfatter, digter, kunstner og foredragsholder. Aldrig skulle hun vige tilbage for at byde livet op til dans ...