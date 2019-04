- Vi håber naturligvis på en gentagelse, og der er ingen tvivl om, at kommuneløbet er en kæmpegevinst, i forhold at vi kan starte sæsonen med et stadion fyldt af tilskuere. Det betyder alt for vores kørere, men derfor bliver det stadig svært, for selv om Slangerup i onsdags indledte med et 40-47 nederlag i Holsted, viste deres polske a-kører Bartosz Zmarzlik skræmmende styrke, fortæller Michael Bach Nielsen, direktør for GSK Liga, via en pressemeddelelse.

Talenter på banen

Udover topspeedway byder årets første match også på mulighed for at se talenterne fra Grindsteds 50 CC og 80 CC i aktion, når de samme dag klokken 17.30 kører opvisningsheat inden matchen.

Selve matchen starter klokken 18.00, hvor borgmesteren åbner løbet, og efter løbets afslutning er der mulighed for, at tilskuerne kan gå en tur i ryttergården for at møde kørerne og få en snak og en autograf.

Det er syvende år i træk, at Billund Kommune er vært for Grindsteds første speedwaymatch.

- Grindsted Speedway kører i den bedste danske række og er sammen med Gyttegård Golfklub de to eliteklubber i vores område lige nu. I den aftale, vi har med klubben, har vi sikret gratis adgang for borgerne til årets første løb, og det har givet mange gode oplevelser for et fyldt speedwaystadion gennem årene, siger borgmester Ib Kristensen (V), via pressemeddelelsen.

Der er plads til omkring 2.500 tilskuere på Kjærgaard Speedway Arena, hvor porten åbnes klokken 17.00.