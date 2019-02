Golftvillinger sigter højt

Nicolai (til højre) og Rasmus Højgaard har her en stille stund ved deres første turnering som professionelle i Catalonien. Fremover skal de vænne sig til i højere grad at tage rundt til turneringer på egen hånd. Foto: Ole Højgaard

Billund: To turneringer og i alt fire klarede cut. Det er den foreløbige status på den nye karriere som professionelle for de fortsat blot 17-årige golftvillinger fra Billund, Nicolai og Rasmus Højgaard. De første turneringer på den såkaldte Nordic League er blevet spillet på samme golfanlæg i den spanske region Catalonien, og med først en 4. plads til Nicolai og få dage senere en 15. plads til Rasmus har de indtil videre skiftedes til at være bedst over en hel turnering. Det mønster må ifølge deres far og manager Ole Højgaard gerne fortsætte resten af sæsonen. - Jeg ser det som ønskescenariet, for så kan de følges ad og løfte hinanden, siger Ole Højgaard, som synes, det overordnet har været en ganske fin start som pro'er. Nordic League rangerer som det tredjehøjeste niveau blandt de professionelle golfspillere i Europa, men går det efter planen, er de begge at finde på næsthøjeste niveau, Challenge Tour, i 2020. Ambitionerne er med andre ord høje, men lige nu gælder det dog ifølge deres far primært om at få den nye livsstil helt ind under huden. - De skal først og fremmest lære, hvordan det er at være en del af en professionel tour. Det er lige pludselig noget andet med pengepræmier på højkant, og der mange praktiske ting at skulle have styr på, siger han.

Team Højgaard Der er efterhånden ved at være en del fagpersoner i det team, som Højgaard-drengenes far har skabt omkring dem.Udover Ole Højgaard selv, som i den første tid af deres profkarriere er manager, består det af deres personlige golftræner Kenneth Hansen, to landstrænere, en fysisk træner samt en mentaltræner.



De vil alle stå til rådighed med vejledning, men hele tiden ud fra den præmis, at drengene har det sidste ord.

Ole Højgaard har på forhånd skaffet nok sponsorater, til at drengene ikke behøver tjene en bestemt præmiesum i deres første profsæson, for at det hele løber rundt. Her ses Nicolai Højgaard i deres nye sponsortøj fra det verdenskendte sportsmærke Adidas. Foto: Ole Højgaard.

Hårde valg forude Hvis drengenes mål om hurtigt avancement til Challenge Touren skal indfries, er den oplagte vej at ende i top-5 på årets Nordic League-rangliste, men der skal sandsynligvis laves nogle hårde prioriteringer undervejs, erkender Ole Højgaard. Han er således bekendt med, at drengenes navne står på en bruttoliste af spillere, som i løbet af sæsonen kan få invitationer til at spille op mod otte turneringer på den mere pengestærke Challenge Tour. - Men det kan være meget 'farligt' at takke ja til de invitationer, samtidig med at der spilles Nordic League, da man dermed nemt rutsjer ned ad ranglisten, siger han. Omvendt kan gode præstationer som gæstespiller på Challenge Tour i sig selv være nok til at blive en fast del af denne i næste sæson, så tankerne om mulige strategier og scenarier er mange hos 'Team Højgaard'. - I teamet har vi givet håndslag på, at vi gør status efter den 7. turnering på Nordic League midt i maj, og ligger drengene omkring top-5 på ranglisten til den tid, er det nok smart at holde sig fra mulige invitationer til Challenge Tour, siger Ole Højgaard.

I oktober valgte drengene at stoppe med deres ungdomsuddannelse i Vejle og i stedet dedikere sig 100 procent til golfen. Det har ifølge deres far givet noget mere ro på i hverdagen. Her er det Rasmus Højgaard, som tee'er ud i Catalonien. Foto: Ole Højgaard

Kan dele op Under alle omstændigheder understreger far og manager, at drengenes turneringsprogrammer nemt kan se forskellige ud længere hen på sæsonen. - Det kommer helt an på deres respektive niveauer, og det kan meget vel gå på den måde, at den ene får hurtigere fokus Challenge Tour end den anden, og i teamet vil vi ikke gøre noget som helst for, at de nødvendigvis skal spille samme turneringer, siger Ole Højgaard. Foreløbig ser Højgaard-brødrenes programmer dog ens ud, som således også gælder de kommende to turneringer i Nordic League, der fra søndag spilles på endnu et golfanlæg i Catalonien.