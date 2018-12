- Nicolai Højgaard er en fuldt fortjent og værdig vinder af Årets Fund 2018. Man bliver nærmest forpustet, når man kigger ned over hans meritter i 2018, og jeg er sikker på, at han i fremtiden vil føje endnu flere og endnu større titler til den i forvejen prangende resultatliste, siger Morten Mølholm Hansen, direktør i DIF, via en pressemeddelelse.

Kåringen af Årets Fund findes via en pointafgivning. Det er Danmark Idrætsforbund, Team Danmark samt Politikens chefredaktion, sportsredaktør og sportsredaktion, der uddeler fra 10 til et point blandt de indstillede. De tre bedst placerede i kåringen får henholdsvis 100.000, 15.000 og 10.000 kroner, mens der en 5.000 kroner til de øvrige syv nominerede.Årets Fund 2018: 1. Nicolai Højgaard, golf, 50 point 2. Line Christophersen, badminton, 44 point 3. Julius Johansen, cykling, 41 point 4. Rajbek Alvievich Bisultanov, brydning, 35 point 5. Jacob Bruun Larsen, fodbold, 30 point 6. Anna Munch, sejlsport, 23 point 7. Kristina Jørgensen, håndbold, 17 point 8. Michel Corbalan, karate, 12 point 9. Victor Hald Thorup, skøjteløb, 10 point 10. Stephanie Grundsøe, skydning, 9 point

Gennembrud i 2018

2018 har da også været et virkeligt gennembrudsår for Nicolai Højgaard. Resultaterne byder blandt andet på en EM-guldmedalje for amatører, en VM-guldmedalje for hold, en EM-sølvmedalje for klubhold med Gyttegård Golf KLub, en guldmedalje ved det uofficielle junior-VM for hold og en sejr i Bravo Tours Open.

Så sent som den 20. december blev han hædret med den Gyldne Golfbold af Dansk Golfunion for sejren ved VM for hold sammen med sin tvillingbror Rasmus og John Axelsen.

- Jeg er overlykkelig. Prisen betyder utroligt meget. Den giver mig motivation og tro på mig selv i træning og konkurrence. Det er jo store navne som Wozniacki og Thorbjørn, der har fået den før. Det betyder utrolig meget at stå på samme pris, siger Nicolai Højgaard, via en pressemeddelelse.

Alle specialforbund under DIF kan indstille kandidater til at blive Årets Fund. Den mulighed benyttede 27 specialforbund sig af i 2018, hvilket er rekordmange i forhold til tidligere år, lyder det i pressemeddelelsen.

- Det er hvert år svært at vælge vinderen af Årets Fund, og i år var ingen undtagelse. Tværtimod. Rekordmange specialforbund havde budt ind med egnede kandidater til titlen, så det at komme i top 10 er en stor præstation i sig selv. De mange egnede kandidater fra 27 forskellige idrætter vidner om, at talentmassen blomstrer i specialforbundene, hvilket lover godt for fremtiden for dansk eliteidræt, siger Morten Mølholm Hansen.