Godt nyt for Grindsted: Regionsråd vil have låg på store Vejle-gymnasier

Et enigt regionsråd vil begrænse antallet af elever gymnasieelever i Vejle. Det vil man for ikke at udsulte blandt andet Grindsted Gymnasium.

Grindsted: Mens man på Grindsted Gymnasium & Hf håber på at opretholde fire stx og to HF-klasser, kunne man på de store gymnasier i Vejle godt tage imod elever til 16 og 11 stx-klasser.

Står det til regionsrådet i Region Syddanmark, får Vejle-gymnasierne dog ikke lov til at optage så mange: Et enig råd vedtog mandag aften, at der skal loft over optaget, så Rosborg Gymnasium må oprette 15 stx-klasser og Rødkilde Gymnasium 10. Det er i hvert fald det, rådet valgte at indstille til undervisningsminister Merete Riisager.

Regionsrådet ønsker at begrænse de store gymnasier for at sikre de små, herunder Grindsted, elever nok.

- Vi mener, at det også i fremtiden skal være muligt at uddanne sig i alle dele af regionen. Vi kan se på de unges søgemønstre, at flere og flere søger mod ungdomsuddannelser i de større byer, og sammen med de faldende ungdomsårgange sætter det uddannelsesinstitutionerne i de mindre byer under pres. Hvis de skal opretholdes på sigt, er det nødvendigt, at de fortsat kan oprette et vist antal klasser, og det vil vi gerne bidrage til, siger Tage Petersen (V), formand for regionens udvalg for uddannelse og arbejdskraft.