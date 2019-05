Gode helligdage sikrer Rema 1000 bedre resultat

Gode helligdage, og fokus på at smide mindre ud, har gjort stor gavn for Rema 1000 i Billund, som i 2018 kom ud med et markant bedre resultat end året i forvejen.

Billund: Det er blevet sjovere at stå i spidsen for Rema 1000 i Billund. Den lokale dagligvarebutik på Vejlevej kom ud af 2018 med et overskud efter skat på 195.000 kroner. Det er et væsentligt bedre resultat end 2017, hvor regnskabet mere eller mindre gik i nul og viste et meget beskedent overskud på 10.000 kroner.

Rema 1000 har helt sikkert nydt godt af, at Fakta midtvejs i 2018 valgte at dreje nøglen om og lukke butikken på Gammelbro. Dermed har der været en discountbutik mindre at slås med, men indehaver af Rema 1000, Martin Olesen, peger også på andre faktorer i forhold til, at det nu går bedre for hans forretning.

- Helligdagene havde stor betydning for os, da vi var den eneste dagligvarebutik, der holdt åbent i Billund, fortæller han.