Glæde i Hejnsvig: 30-40 nye byggegrunde er på vej

Byrådsmedlem Arne Thomsen (S) har længe slået på tromme for, at der skal etableres nye byggegrunde i Hejnsvig. Han er derfor glad for udsigten til, at der nu kommer 30-40 nye byggegrunde ved Søgårdparken. Arkivfoto: Keld Stampe

Hvis politikerne i økonomiudvalget i denne uge vender tommelfingeren i vejret, er vejen banet for 30-40 nye byggegrunde ved Søgårdparken i det sydlige Hejnsvig.

Hejnsvig: Inden længe bliver der plads til nye beboere i Hejnsvig. Billund Kommune lægger op til at sætte gang i etableringen af 30-40 nye byggegrunde ved Søgårdparken i Hejnsvig. De 30-40 nye byggegrunde spreder sig over et areal på 13 hektar, og i denne uge skal de lokale politikere godkende, at der bliver sat gang i arbejdet med en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området, så de nye byggegrunde kan komme til verden. Det glæder byrådsmedlem Arne Thomsen (S) fra Hejnsvig. Han har gennem længere tid slået på tromme for, at Billund Kommune bør etablere nye byggegrunde i byen. - Det var lige præcis det, vi gerne ville have, så det er meget positivt. Det er noget, vi har arbejdet for i mange år, siger Arne Thomsen.

Blot to grunde til salg i Hejnsvig Hvis man i dag ønsker at købe en byggegrund i Hejnsvig, er der ikke mange muligheder. I byen er der nemlig blot to byggegrunde til salg.



De ligger begge i Søgårdparken, og de koster begge 180.000 kroner for henholdsvis 931 og 988 kvadratmeter.

Der er kun to byggegrunde til salg i Søgårdparken, og ingen af dem har en specielt attraktiv beliggenhed. Derfor vækker det glæde i Hejnsvig, at kommunen nu vil i gang med at lave nye byggegrunde i området. Arkivfoto: Keld Stampe

Nok til mange år For tiden er der kun to byggegrunde til salg i Hejnsvig. De er begge beliggende i Søgårdparken, men ingen af dem har en specielt attraktiv beliggenhed. Derfor er det fra flere sider blevet påtalt, at der er et behov for flere byggegrunde, hvis ellers Hejnsvig skal have en mulighed for at tiltrække nye borgere, og ifølge det lokale byrådsmedlem er dette et stort skridt på vejen. - Med den udvikling, der er i området, så er 30-40 nye byggegrunde nok til mange år ud i fremtiden, siger Arne Thomsen.

Glæde i lokalrådet Hejnsvig Lokalråd har ligeledes argumenteret for, at flere byggegrunde er en nødvendighed for landsbyen. Derfor vækker det også glæde i lokalrådet, at ønsket nu ser ud til at blive opfyldt. - Hvis de beslutter det, er vi i lokalrådet i hvert fald godt tilfredse med det. Vi mangler virkelig nogle nye grunde i byen, siger formand Ove Møberg. Hvis politikerne som forventet godkender at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, vil der formentlig gå mindst et års tid, inden de nye byggegrunde er klar til at blive solgt. Det er dog en ventetid, som er til at leve med, lyder det fra Hejnsvig. - Bare processen er i gang, så er det fint. Så sker der da noget, siger Arne Thomsen.