Gik imod tvungent håndtryk: Byrådsmedlem stemt ud af Venstre

Grindsted: Lars Hansen er blevet smidt ud af Venstre.

Det blev endeligt afgjort på en ekstraordinær generalforsamling i Venstre i Billund Kommune onsdag aften.

Her var godt 130 medlemmer af Venstre mødt op til generalforsamlingen, som ikke havde andet formål end at bestemme Lars Hansens fremtid i partiet.

Det var et krav, at bestyrelsen skulle have opbakning fra to tredjedele af den fremmødte forsamling for at få godkendt deres ekskludering af Lars Hansen. Dermed var der på forhånd lagt op til spænding om udfaldet, da Lars Hansen på sociale platforme havde modtaget mange tilkendelser fra folk, som støtter ham.

Afstemningen endte da også meget tæt. 122 stemmer blev afgivet, men kun 39 stemte til fordel for Lars Hansen. Med 83 stemmer imod er Lars Hansen dermed fortid i Venstre. Bestyrelsen havde brug for 81 stemmer for at leve op til kravet om de to tredjedele.