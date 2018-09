Geo gæster Magion

Grindsted: Kan livskriser og kræftsygdom bruges positivt?

Det forsøger komikeren Geo at give svaret på, når han fredag 14. september gæster magion med foredraget "Hva´så nu?".

Et foredrag, hvor Geo uden filter og med humor vender sin kræftsygdom - og andre tragedier i sit liv - og fortæller, hvordan han har vendt dem til noget positivt.

Nogle forkerte karrieremæssige valg, en kræftdiagnose - og oveni det hele lige en skilsmisse også - har givet Geo meget modgang på både job- og privatfronten. Efter at have overvundet kræft i både testikler og lunger, viste det sig, at kampen om tilværelsen blev mindst lige så hård for Geo. Derfor er "Hva' så nu?" intet mindre end et foredrag om de store kriser, den store kærlighed, den største lykke og den største frygt.

Selv hvor det så allermest sort ud, formåede Geo at vende modgangen til noget positivt og komme tilbage på sporet.

Foredraget bygger på Geos bøger "Ikk' for sjov" fra 2013 og "Hva' så nu?" fra 2017.